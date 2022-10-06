ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ: ຈຸດພົ້ນເດັ່ນດ້ານເສດຖະກິດໂລກ
ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2022, ພາຍຫຼັງບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕ 8,83%ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ. ມີຫຼາຍຂະແໜງການໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ແລະ ບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຈຸດເວລາເກີດກ່ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19. ໝາກຜົນຂອງການເຕີບໂຕບໍ່ພຽງແຕ່ປະກົດອອກຜ່ານບັນດາຂະແໜງການສົ່ງອອກຫຼັກແຫຼ່ງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກົດອອກຜ່ານມີອັດຕາເຕີບໂຕຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນຫຼາຍທ້ອງຖີ່ນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິນ (ພາບ: TTXVN)
ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນທັງ 3 ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ. ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢູ່ລະດັບ 2,73%.
ຮັບຮູ້ການເຕີບໂຕທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ, ສອງສູນກາງເສດຖະກິດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນສອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ລ້ວນແຕ່ຢັ້ງຢືນການເຕີບໂຕເກືອບ 2 ຕົວເລກໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ. ບໍ່ສະເພາະແຕ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຕື່ມອີກທີ່ມີອັດຕາການເຕີບໂຕ GRDP ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຄື: ບັກນິງ 9,7%; ຫາຍເຢືອງ 10,14%; ກ໋ວາງນິງ 10,12%; ຫ໋າຍຝ່ອງ 12,06%; ເກິ່ນເທີ 17,57%; ດ່ານັ້ງ 16,76%... ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ແຂວງແຄ໊ງຮ່ວາ ມີການເຕີບໂຕ 20,48%, ສ່ວນບັກຢາງແມ່ນ 23,98%. ຢູ່ກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນກັນຍາ ປີ 2022 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ການນຳແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໄລ່ສະເພາະການເຕີບໂຕໃນໄຕມາດທີ III ຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ບັນລຸ 30,02% , ລວມທັງໝົດ 9 ເດືອນແມ່ນບັນລຸ 9,97%. ນອກຈາກບັນດານະໂຍບາຍວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ, ຄົບຊຸດຂອງສູນກາງ, ການຊີ້ນຳບໍລິຫານຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດຂອງ ລັດຖະບານ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງນະຄອນໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແລ້ວ, ປັດໄຈຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດກໍ່ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງນະຄອນ.
- ການເຕີບໂຕ GDP ໃນ ໄຕມາດ III ຂອງຮ່າໂນ້ຍບັນລຸລະດັບ 15,71%, ໄລ່ທັງ 9 ເດືອນບັນລຸ 9,69%, ໃນນັ້ນການບໍລິການແມ່ນບັນລຸ 11,51%, ອຸດສາຫະກຳ ກໍ່ສ້າງບັນລຸ 7,83%
- 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແຄ໊ງຮ່ວາ ມີຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຄວາມໄວໃນການພັດທະນາ. ບັນດາຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຍອດຜະລິດຕະພັນໃນບໍລິເວນແຂວງ ບັນລຸ 20,48%, ບັນດາດັດຊະນີຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ຍອດລະດັບການຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າ ລາຍຮັບໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ລື່ນແຜນການ 103%.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນຂຶ້ນກັບກຸ່ມປະເທດມີອັດຕາເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ
ພາຍຫຼັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 9 ເດືອນໄດ້ຮັບການປະກາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ດັດປັບແຜນການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນດາການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍແຜນການຂອງປີ 2022. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕົວເລກ ເຕີບໂຕ GDP ທີ່ຍົກອອກມາປີນີ້ມີອາດຈະບັນລຸ 8%, ສູງກ່ວາ ປະມານ 1,5 – 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ (6 – 6,5%), ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃນປີ 2023.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກຊ່ຽວຊານທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ ວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດມີອັດຕາເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນປີ 2022 ແລະ 2023 (Moody‘s, WB, ADB ຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕ GDP ຂອງຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ຕາມລຳດັບແມ່ນ 8,5%, 7,2%, 6,5%).
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ, ທ່ານນາງ Era Dabla-Norris,ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ, ເງິນຕາ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ IMF ຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ແມ່ນປະມານ 7 - 7,5%, ໄພເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຕ່ຳກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເປົ້າໝາຍ 4%, ພ້ອມທັງຕ່ຳກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດພວມຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ແລະ ໃນວົງກ້ວາງ. ຕາມທ່ານນາງ Era Dabla-Norris ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ງ IMF ບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນຢູ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຕ່າງໆ. ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, IMF ມີບ່ອນອີງເພື່ອເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເມື່ອເບິ່ງລວມແລ້ວ ສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່່ກໍລິນີສັບສົນຈາກພາຍນອກ. ຖ້າປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແມ່ນອນວ່າຫວຽດນາມ ຈະຜ່ານຜ່າປີ 2023 ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄປໄດ້ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງປີ 2024 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ວານີ້ຕື່ມອີກ.
ວັນທີ 3 ຕຸລາ, , S&P Global (ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ອົງການຈັດອັນດັບສິນເຊື່ອໃຫຍ່ ແລະ ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ ອາເມລິກາ), ໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານດັດຊະນີ ນັກບໍລິຫານການຈັດຊື້ເຄື່ອງຂອງ (PMI) ຂະແໜງຜະລິດ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນມີ 3 ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ: ປະລິມານການຜະລິດສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ຄວາມກົດດັນເກີດໄພເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງ, ສິນຄ້າຊື້ມາແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບຖືກຄ້າງສາງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານ Andrew Harker ຜູ້ອຳນວຍການ ຮັບຜິດຊອບດ້ານເສດຖະກິດ S&P Global Market ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ແງ່ຫວັງໃຫ້ແກ່ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ເບິ່ງລວມແລ້ວແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ
ໃນຂະນະ ທີ່ເສດຖະກິດໂລກ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ ແລະ ແງ່ຫວັງໃນທົ່ວໂລກຍັງຂາດສະຖຽນລະພາບນັ້ນ ຫວຽດນາມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າພໍສົມຄວນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)