ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອຊອກຫາບັນດາມາດຕະການແທດຈິງກ່ຽວກັບການຈັດວາງພາສີນຳເຂົ້າ
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ -ການຄ້າ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ບໍ່ສ່ອງແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງຈິດໃຈພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວໃນວັນທີ 4 ເມສາ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການລະອຽດກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງຝ່າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສົມດູນທາງການຄ້າ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວຂອງສອງຝ່າຍ. ຫວຽດນາມຈະສືບຕໍ່ສົມທົບ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ບົນຈິດໃຈສ້າງສັນ ແລະ ຮ່ວມມືເພື່ອຊອກຫາບັນດາມາດຕະການແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນເສດຖະກິດສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 3 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ມີຈົດໝາຍທາງການສະເໜີຝ່າຍ ອາເມລິກາ ເລື່ອນການຈັດວາງພາສີນີ້ໃສ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະຫງວນເວລາແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາມາດຕະການສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ.