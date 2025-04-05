Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ແທດຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ນຳ​ເຂົ້າ

ຫວຽດນາມຮູ້ສຶກເສຍດາຍຕໍ່ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຈັດອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າໃໝ່ໃສ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງອາເມລິກາ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ -ການຄ້າ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ບໍ່ສ່ອງແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງຈິດໃຈພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວໃນວັນທີ 4 ເມສາ.

ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການລະອຽດກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງຝ່າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສົມດູນທາງການຄ້າ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວຂອງສອງຝ່າຍ. ຫວຽດນາມຈະສືບຕໍ່ສົມທົບ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ບົນຈິດໃຈສ້າງສັນ ແລະ ຮ່ວມມືເພື່ອຊອກຫາບັນດາມາດຕະການແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນເສດຖະກິດສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 3 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ມີຈົດໝາຍທາງການສະເໜີຝ່າຍ ອາເມລິກາ ເລື່ອນການຈັດວາງພາສີນີ້ໃສ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະຫງວນເວລາແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາມາດຕະການສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top