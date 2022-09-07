Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ UNESCO

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO).

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO).

    

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານລວມຂອງ UNESCO ຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ. ຫວຽດນາມ ຈະອອກສະໝັກເປັນກຳມະການຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ອາຍຸການ 2023 - 2027 ເພື່ອພ້ອມກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຝ່າຍ UNESCO.

ສ່ວນທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ UNESCO ແບ່ງປັນບັນດາຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ກໍ່ຄືຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3.694 ຄົນ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3.694 ຄົນ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສັກວັກຊີນກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 257,5 ລ້ານໂດສ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top