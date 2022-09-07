ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ UNESCO
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO).
ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານລວມຂອງ UNESCO ຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ. ຫວຽດນາມ ຈະອອກສະໝັກເປັນກຳມະການຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ອາຍຸການ 2023 - 2027 ເພື່ອພ້ອມກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຝ່າຍ UNESCO.
ສ່ວນທ່ານນາງ Audrey Azoulay ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ UNESCO ແບ່ງປັນບັນດາຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ກໍ່ຄືຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)