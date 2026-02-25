ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈະປະກາດ 2 ຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບ SDGs ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 61 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ 25/02/2026 ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວິວັດການປຶກສາຫາລື ມະຕິ 36 ສະບັບຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຈະມີ 2 ຂໍ້ລິເລີ່ມ ເຊັ່ນ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs); ຈັດເຫດການຢູ່ນອກກອງປະຊຸມພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເຖິງສິດທິມະນຸດຂອງການສໍ້ກົງທາງອິນເຕີເນັດ. ທ່ານ ມາຍຟານຢຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ (ຜູ້ນັ່ງທາງກາງຢູ່ແຖວທີ 2) ໃນພິທີໄຂ ເມື່ອວັນທີ 23/2 (ພາບ: TTXVN) ວາລະປະຊຸມຂັ້ນສູງໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 61 ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ, ຢູ່ ເຊີແນວ, ສະວິດ. ໃນກອງປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານມາຍຟານຢຸງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ ນຳໜ້າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃນວາລະປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາຈຸດສຸມ, ລວມມີການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສິດຂອງເດັກ, ສິດທິສະບຽງອາຫານ, ສິດຂອງຄົນພິການ, ພ້ອມກັບບັນດາຄວາມເອົາໃຈໃສ່ລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ຄາດວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວິວັດການປຶກສາຫາລື ມະຕິ 36 ສະບັບຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຈະມີ 2 ຂໍ້ລິເລີ່ມ ເຊັ່ນ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs); ຈັດເຫດການຢູ່ນອກກອງປະຊຸມພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເຖິງສິດທິມະນຸດຂອງການສໍ້ກົງທາງອິນເຕີເນັດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)