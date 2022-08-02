ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ 3 ຫຼຽນຄຳໃນງານມະຫາກຳກິລາ ASEAN Para Games 2022
ສືບຕໍ່ຜົນງານຂອງນັກກິລາ ຫວໍ້ຮິງແອງຄວາ ໃນເນື້ອໃນລອຍນ້ຳ 400 ມ, ນັກກິລາ ເລທິຢຸງ ແລະ ເຈິ່ນກວັກຟີ ກໍ່ຄ້ວາໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳ ທີ່ງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການ ອາຊຽນ 2022 (ASEAN Para Games 2022) ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ.
ໄລ່ຮອດປະຈຸບັນ, ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ 3 ຫຼຽນຄຳທີ່ງານມະຫະກຳກິລາ ASEAN Para Games 2022, ໂດຍທິມລອຍນ້ຳຍາດໄດ້. ທີ່ ASEAN Para Games 2022, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 8/14 ປະເພດຄື: ແລ່ນ ແລະ ລານ, ລອຍນ້ຳ, ຍົກນ້ຳໜັກ, ຕີດອກປີກໄກ່, ປິງປອງ, ຫລີ້ນໝາກຫຸກ, ມວຍຈູໂດ ແລະ ຍິງທະນູ.