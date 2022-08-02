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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຄ້​ວາ​ໄດ້ 3 ຫຼຽນ​ຄຳ​ໃນ​ງານ​​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ASEAN Para Games 2022

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 8/14 ປະເພດ.
  ຫຼຽນຄຳຂອງ ASEAN Para Games 2022 (ພາບ: Vnews)  

ສືບຕໍ່ຜົນງານຂອງນັກກິລາ ຫວໍ້ຮິງແອງຄວາ ໃນເນື້ອໃນລອຍນ້ຳ 400 ມ, ນັກກິລາ ເລທິຢຸງ ແລະ ເຈິ່ນກວັກຟີ ກໍ່ຄ້ວາໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳ ທີ່ງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການ ອາຊຽນ 2022 (ASEAN Para Games 2022) ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ.

ໄລ່ຮອດປະຈຸບັນ, ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ 3 ຫຼຽນຄຳທີ່ງານມະຫະກຳກິລາ ASEAN Para Games 2022, ໂດຍທິມລອຍນ້ຳຍາດໄດ້. ທີ່ ASEAN Para Games 2022, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 8/14 ປະເພດຄື: ແລ່ນ ແລະ ລານ, ລອຍນ້ຳ, ຍົກນ້ຳໜັກ, ຕີດອກປີກໄກ່, ປິງປອງ, ຫລີ້ນໝາກຫຸກ, ມວຍຈູໂດ ແລະ ຍິງທະນູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ບັນ​ດາ​​ນະ​ຄອນໃນ​ໂລກ 2022

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ບັນ​ດາ​​ນະ​ຄອນໃນ​ໂລກ 2022

ກອງປະຊຸມ WCS 2022 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳລັດຖະບານ, ບັນດາເຈົ້າຄອງນະຄອນ, ການນຳບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ປະເທດຕ່າງໆ, ພ້ອມກັບນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໃນຂົງເຂດພັດທະນາຕົວເມືອງ ທີ່ມາຈາກທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວໂລກ.
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