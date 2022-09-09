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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຄ້​ວາ​ໄດ້ຫຼາຍ​ລາງວັນ​ຢູ່​ພິ​ທີມອ​ບ​ລາງວັນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂລກ 2022 - ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ໂອ​ເຊ​ເນຍ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ກັນຍາ, ພິທີມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວ ໂລກ 2022 ພາກພື້ນ ອາຊີ ແລະ ທະວີບໂອເຊອານີ (World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ກັນຍາ, ພິທີມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວ ໂລກ 2022 ພາກພື້ນ ອາຊີ ແລະ ທະວີບໂອເຊອານີ (World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

    

ພາບປະກອບ: TTXVN

ຢູ່ເຫດການ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນຢູ່ຫຼາຍລາຍການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລະອຽດແມ່ນ, ລາຍການລາງວັນການບິນ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຄື: ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດການບິນ Vietravel Airlines. ຢູ່ລາຍການສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດໃຈແມ່ນ: Villa De Mont Mountain Resort (ຫວຽດນາມ), Village Ha Long Bay Resort (ຫວຽດນາມ)...  ລາງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ ແມ່ນລາງວັນແຖວໜ້າໂລກ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ນັບແຕ່ປີ 1993. ລາງວັນນີ້ ປຽບເໝືອນ ລາງວັນ Oscar ຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ, ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄັດເລືອກເປັນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງພິທີມອບລາງວັນທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ, ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄັ້ງທຳອິດພິທີມອບລາງວັນໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ເກາະຝູກວັກ ເມື່ອປີ 2019.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຊ​ຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ບ​ຣູ​ໄນ - ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ສືບ​ຕໍ່​ຊ​ຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ບ​ຣູ​ໄນ - ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ບຣູໄນ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 6 – 8 ກັນຍາ) ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ກັນຍາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບກະສັດ Sultan Haji Hassanal Bolkiah ຢູ່ພະລາດຊະວັງ Istana Nurul Iman.
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