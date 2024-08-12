ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການແພດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການແພດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16, ທ່ານນາງ ດ່າວຮົງລານ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ ເນັ້ນໜັກເຖິງການເພີ່ມທະວີລະບົບການແພດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໃນພາກພື້ນ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືທາງດ້ານການແພດສາທາລະນະ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສຳຜັດກັບບັນດາການບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນ, ລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີການແພດ; ການຮ່ວມມື ແລະ ສາມັກຄີໃນພາກພື້ນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ + 3 ຄັ້ງທີ 10 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ”, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ບັນດາໂອກາດຮ່ວມມືຍົກລະດັບ, ປະສົມປະສານ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມກັບການຫມູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດໃນວຽກນງານການແພດປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂລກລະບາດ ເພື່ອອາດຈະປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການແພດໄດ້ເປັນຢ່າງດີກ່ວາ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 2, ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 9, ກອງປະຊຸມພິເສດລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຊຸກຍູ້ກົນໄກຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກກັບການແພດດີຈີຕອນ, ລວມມີການໜູນຊ່ວຍການກວດ ປິ່ນປົວພະຍາດ, ບຳລຸງສ້າງແບບທາງໄກ…
ທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ ກໍ່ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບລະບົບການແພດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍົກອອກທິດທາງຂອງອາຊຽນ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍນີ້ຄື: ພັດທະນາລະບົບການແພດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນກການຮັບມື ແລະ ຍືນຍົງ, ປັບຕົວຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປະສິດທິຜົນໃນສະພາບການໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ປ່ຽນແປງລະບົບການແພດຕາມທິດມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທົ່ວປວງຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງທຸກດ້ານຂອງປະຊາກອນ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ກວດພົບ, ບົງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ…