Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ແພດ ອາ​ຊຽນ ​ຄັ້ງ​ທີ 16 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລາວ, ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ, ແຕ່ວັນທີ 7 – 9 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການແພດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽນຈັນ, ລາວ.
ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບນຳກັນຢູ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການແພດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16, ທ່ານນາງ ດ່າວຮົງລານ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ ເນັ້ນໜັກເຖິງການເພີ່ມທະວີລະບົບການແພດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໃນພາກພື້ນ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືທາງດ້ານການແພດສາທາລະນະ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສຳຜັດກັບບັນດາການບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນ, ລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີການແພດ; ການຮ່ວມມື ແລະ ສາມັກຄີໃນພາກພື້ນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ + 3 ຄັ້ງທີ 10 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ”, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ບັນດາໂອກາດຮ່ວມມືຍົກລະດັບ, ປະສົມປະສານ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມກັບການຫມູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດໃນວຽກນງານການແພດປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂລກລະບາດ ເພື່ອອາດຈະປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການແພດໄດ້ເປັນຢ່າງດີກ່ວາ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 2, ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 9, ກອງປະຊຸມພິເສດລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຊຸກຍູ້ກົນໄກຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກກັບການແພດດີຈີຕອນ, ລວມມີການໜູນຊ່ວຍການກວດ ປິ່ນປົວພະຍາດ, ບຳລຸງສ້າງແບບທາງໄກ…

ທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ ກໍ່ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບລະບົບການແພດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍົກອອກທິດທາງຂອງອາຊຽນ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍນີ້ຄື: ພັດທະນາລະບົບການແພດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນກການຮັບມື ແລະ ຍືນຍົງ, ປັບຕົວຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປະສິດທິຜົນໃນສະພາບການໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ປ່ຽນແປງລະບົບການແພດຕາມທິດມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທົ່ວປວງຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງທຸກດ້ານຂອງປະຊາກອນ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ກວດພົບ, ບົງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top