ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມເປັນປະທານວາລະໄຂກອງປະຊຸມ ກວດກາຕີລາຄາສົນທິສັນຍາ NPT ຄັ້ງທີ 11 29/04/2026 ຫວຽດນາມ ໃນບົດບາດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 27 ເມສາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຕີລາຄາ ສົນທິສັນຍາບໍ່ເຜີດແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ຄັ້ງທີ 11 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານສປຊ ທີ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ). ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ປະທານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຂອງກອງປະຊຸມ, ການພິຈາລະນາຕີລາຄາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາ ຫາ ວັນີ 22 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງທີ່ມາຈາກ 191 ປະເທດ ສະມາຊິກ NPT. ຫວຽດນາມ ໃນບົດບາດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດຮຸ່ງຫວຽດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຈິດໃຈສ້າງສັນ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍໃນບັນດາບົດກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການປົດອາວຸດນິວເຄຼຍຢ່າງຮອບດ້ານ, ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)