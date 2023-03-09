ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທະນາລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາຄັ້ງທີ 35 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ - ອິນເດຍຄັ້ງທີ 25, ອາຊຽນ +3 ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງອາຊີຕາເວັນອອກ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 8 ມີນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າ SOM ອາຊຽນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາຄັ້ງທີ 35, SOM ອາຊຽນ - ອິນເດຍຄັ້ງທີ 25, SOM ASEAN+3 (ກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ SOM ລະດັບສູງ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ) ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າຄວນເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າແຮງທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ແລະ ການເຕີບໂຕຢູ່ພາກພື້ນ, ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງໃນການພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ. ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ UNCLOS 1982, ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດDOC ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສ້າງ COC ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ UNCLOS 1982.