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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
  ກອງປະຊຸມສົນທະນາລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາຄັ້ງທີ 35 (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)  

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 8 ມີນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າ SOM ອາຊຽນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາຄັ້ງທີ 35, SOM ອາຊຽນ - ອິນເດຍຄັ້ງທີ 25, SOM ASEAN+3 (ກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ SOM ລະດັບສູງ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ) ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າຄວນເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າແຮງທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ແລະ ການເຕີບໂຕຢູ່ພາກພື້ນ, ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງໃນການພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ. ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ UNCLOS 1982, ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດDOC ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສ້າງ COC ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ UNCLOS 1982.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ຕັ້ງບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ ຄື​ວັນ​ທີ 8 ມີ​ນາ

ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ຕັ້ງບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ ຄື​ວັນ​ທີ 8 ມີ​ນາ

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນຄືວັນທີ 8 ມີນາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຄະນະແມ່ຍິງກອງທັບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງກອງທັບ, ຄະນະແມ່ຍິງກອງທັບ, ແລະ ຕ້ອນຮັບຫຼຽນໄຊປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຊັ້ນສອງ.
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