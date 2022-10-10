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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 6 ຂອງ​ສະ​ພາ CPTPP

ທ່ານ Gan Kim Yong, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສິງກະໂປ ຕີລາຄາວ່າ CPTPP ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດພາຍຫຼັງການປະຕິບັດມາເປັນ 3 ປີ, CPTPP ສືບຕໍ່ແມ່ນມາດຖານ, ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ.
  ລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ CPTPP (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 8 ຕຸລາ, ສິງກະໂປ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາລັດຖະບານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຮັບຜິດຊອບດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າຂອງ 11 ປະເທດສະມາຊິກ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຈິ່ນກວັກແຄ໊ງ ນຳໜ້າ.

ໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Gan Kim Yong, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສິງກະໂປ ຕີລາຄາວ່າ CPTPP ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດພາຍຫຼັງການປະຕິບັດມາເປັນ 3 ປີ, CPTPP ສືບຕໍ່ແມ່ນມາດຖານ, ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ. ບັນດາມາດຕາກ່ຽວກັບການຄ້າດີຈີຕອນ ຂອງ CPTPP ໄດ້ຊ່ວຍກຳນົດພື້ນຖານບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຄ້າດີຈີຕອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ CPTPP ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ມາເລເຊຍໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເອກະສານ ແລະ ບາງປະມວນການແນະນຳບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ແກ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເຊິ່ງກັນແລະກັນ (MRA) ຫຼືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານວິຊາສະເພາະ (APS).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ໂດຍບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍວຽກງານລະອຽດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຄວາມຮັກແພງມະນຸດ, ມີແມ່ຍິງຫລາຍຄົນຢູ່ບ້ານທຸກຍາກ ໃນແຂວງ ກວ໋າງຫງ໋າຍ ພວມຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບັນດາຜູ້ເປັນແມ່, ເປັນເອື້ອຍ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໝັ້ນແກ່ນຊ່ວຍເດັກກຳພ້າຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສືບຕໍ່ຄວາມໄຝ່ຝັນໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.
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