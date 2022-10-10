ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາ CPTPP
ວັນທີ 8 ຕຸລາ, ສິງກະໂປ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາລັດຖະບານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຮັບຜິດຊອບດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າຂອງ 11 ປະເທດສະມາຊິກ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຈິ່ນກວັກແຄ໊ງ ນຳໜ້າ.
ໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Gan Kim Yong, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສິງກະໂປ ຕີລາຄາວ່າ CPTPP ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດພາຍຫຼັງການປະຕິບັດມາເປັນ 3 ປີ, CPTPP ສືບຕໍ່ແມ່ນມາດຖານ, ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ. ບັນດາມາດຕາກ່ຽວກັບການຄ້າດີຈີຕອນ ຂອງ CPTPP ໄດ້ຊ່ວຍກຳນົດພື້ນຖານບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຄ້າດີຈີຕອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ CPTPP ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ມາເລເຊຍໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເອກະສານ ແລະ ບາງປະມວນການແນະນຳບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ແກ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເຊິ່ງກັນແລະກັນ (MRA) ຫຼືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານວິຊາສະເພາະ (APS).