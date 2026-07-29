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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ ອາ​ຊຽນ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ

ພາຍຫຼັງ 31 ປີ, ອາ​ຊຽນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ກາຍ​ເປັນ​ເຂດທີ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມຂອງ​ພາກ​ພື້ນ.
(ພາບປະກອບ: VNA)

ວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ, ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 31 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອາ​ຊຽນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ (28/7/1995-28/7/2026). ພາຍຫຼັງ 31 ປີ, ອາ​ຊຽນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ກາຍ​ເປັນ​ເຂດທີ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມຂອງ​ພາກ​ພື້ນ. ທ່ານ​ປ.ອ ບິກ​ເຈິນ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ການ​ເມືອງ​ສາ​ກົນ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະຍາ​ໄລ Nanyang, ສິງ​ກະ​ໂປ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ:

ໃນ​ເວ​ລາ​ຜ່ານ​ມາ, ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ ສາມ​ຄັ້ງ. ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 1998, ພາຍຫຼັງ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ປີ. ຄັ້ງ​ທີ 2 ໃນ​ປີ 2010 ດ້ວຍ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ສ້າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ເປີດກວ້າງ. ສອງ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ນີ້ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ທິດ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ​ກັບ 8 ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ. ຄັ້ງ​ທີ 3 ໃນ​ປີ 2020, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ອາ​ຊຽນ ຮັບ​ມື​ຢ່າງ​ໄຫວ​ພິບ​ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ ແລະ ຍົກ​ອອກຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ຟື້ນ​ຟູ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ. ພິ​ເສດ, ແຕ່​ປີ 2024 ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ, ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສ້າງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ນາ​ຄົດ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ພ​າກ​ພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຕ້ອນ​ຮັບ ​​ທ່ານນາງ ສີ​​ໃສ ລື​ເດ​ດ​ມູນ​ສອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຕ້ອນ​ຮັບ ​​ທ່ານນາງ ສີ​​ໃສ ລື​ເດ​ດ​ມູນ​ສອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ​ສືບ​ຕໍ່​ສ​ົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ສຸມ​ໃສ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໜ້າ​ທີ່​ຈ​ຳ​ນວນ​ໜຶ່ງຄື: ຮັກ​ສາ​ວຽກ​ງານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ທຸກ​ຂັ້ນ; ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ເຊິ່ງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ນາມ...
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