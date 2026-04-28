ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ດູ່ນດຽງທັງສາມເສົາຄ້ຳຂອງສົນທິສັນຍາ NPT 28/04/2026 ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາໃນການນຳໃຊ້ ພະລັງງານປະລະມານູເພື່ອ ສັນຕິພາບ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າ. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV) ຫວຽດນາມຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ດູ່ນດຽງທັງສາມເສົາຄ້ຳຂອງສົນທິສັນຍາ NPT ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວມໃນມື້ເຮັດວຽກທຳອິດຂອງສະພາສຳຫຼວດກວດຄືນ ຄັ້ງທີ 11 ສົນທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT), ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 27 ເມສາຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາໃນການນຳໃຊ້ ພະລັງງານປະລະມານູເພື່ອ ສັນຕິພາບ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າ, ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ, ເປີດກວ້າງຄວາມສາມາດສຳຜັດເຕັກໂນໂລຢີ, ວິຊາຊີບ ແລະ ຮັບປະກັນແຫຼ່ງການເງິນແບບຍືນຍົງ. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ແບ່ງປັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຈິນຕະນາການນະໂຍບາຍກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ສະແດງອອກຜ່ານການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ໝູນໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍ ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບຈົນຮອດປີ 2035, ດ້ວຍວິໄສທັດຮອດປີ 2050… ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)