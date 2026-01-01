Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ສືບ​ຕໍ່​ເປີດກວ້າງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບໃຈໄປຍັງລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຖານທູດອາເມລິກາ ທີໄດ້ໜູນຊ່ວຍເງິນກ່ວາ 2 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍໄພທຳມະຊາດກໍ່ຂຶ້ນໃນປີຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ Marc Knapper (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,  ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ  ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc Knapper ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ອວຍພອນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ສິ້ນສຸດການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມຢ່າງຈົບງາມດ້ວຍຫຼາຍຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບໃຈໄປຍັງລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຖານທູດອາເມລິກາ ທີໄດ້ໜູນຊ່ວຍເງິນກ່ວາ 2 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍໄພທຳມະຊາດກໍ່ຂຶ້ນໃນປີຜ່ານມາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນ ຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບແບບ, ເປັນເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກະຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຈະມີການພັດທະນາເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການພົວພັນສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ່ອງດ່ອງ, ປະອະດີດ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ. ທ່ານ Marc Knapper ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າ ຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມທ່ານກໍ່ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດດ້ານສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 10%ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແບບເກົ່າທີ່ພວມຄ່ອຍໆຮອດລະດັບກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃຫຍ່ຢ່າງສຸດຂີດອີກດ້ວຍ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top