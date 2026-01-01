ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc Knapper ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ອວຍພອນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ສິ້ນສຸດການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມຢ່າງຈົບງາມດ້ວຍຫຼາຍຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບໃຈໄປຍັງລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຖານທູດອາເມລິກາ ທີໄດ້ໜູນຊ່ວຍເງິນກ່ວາ 2 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍໄພທຳມະຊາດກໍ່ຂຶ້ນໃນປີຜ່ານມາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນ ຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບແບບ, ເປັນເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກະຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຈະມີການພັດທະນາເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການພົວພັນສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ່ອງດ່ອງ, ປະອະດີດ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ. ທ່ານ Marc Knapper ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າ ຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມທ່ານກໍ່ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດດ້ານສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.