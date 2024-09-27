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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ກ່​ວາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມທຳອິດຂອງ ສະພາ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນດາເອກະສານຢ່າງຄົບຖວ້ນໂດຍພື້ນຖານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດນາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ, ກ່ຽວກັບນ້ຳປະປາ ແລະ ຫຼັກອະນາໄມ; ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ, ການປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄບງລ່າງ; ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນສັງຄົມ… ລຳດັບທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບດັດຊະນີພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນປີນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສືບຕໍ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົນໄກນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຫັນດີວ່າ ໃນປີ 2025, ຈະຈັດຕັ້ງການຕີລາຄາກາງໄລຍະປະຕິບັດແຜນການກະທຳແຫ່ງຊາດ ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ຂອງ ຫວຽດນາມເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

OECD ຍົກ​ລະ​ດັ​ບ​ຄາດ​ຄະ​ເນການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ

OECD ຍົກ​ລະ​ດັ​ບ​ຄາດ​ຄະ​ເນການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ

ພ້ອມກັບລະດັບເຕີບໂຕຂອງ GDP ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງ, OECD ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລາຍຮັບໃນຕົວຈິງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ຮັບການໂຍະຍານຢູ່ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການ,
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