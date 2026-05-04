ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 2 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນເດືອນເມສາ 2026 04/05/2026 ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, 10 ຕະຫຼາດສົ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດລວມມີ: ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ລັດເຊຍ, ໄຕຫວັນ (ຈີນ), ກຳປູເຈຍ, ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຟີລິບປິນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຢູ່ເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ (ພາບ: TTXVN) ຕາມກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມແລ້ວ, ໃນເດືອນເມສາ 2026, ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 2,03 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໃນ4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ບັນລຸລະດັບ 8,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້, ປະຕິບັດສຳເລັດ 35%ເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີ 2026. ໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈນີ້ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ປອດໄພ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ນັບມື້ນັບດຶງດູດໃຈບົນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນ 4 ເດືອນຢ່າງລຽນຕິດ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 2 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນເດືອນໜຶ່ງ, ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸຈຳນວນ 8,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, 10 ຕະຫຼາດສົ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດລວມມີ: ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ລັດເຊຍ, ໄຕຫວັນ (ຈີນ), ກຳປູເຈຍ, ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຟີລິບປິນ. ກຸ່ມຕະຫຼາດນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນປະມານ 72%ຍອດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ, ສະເພາະສອງຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ກວມເອົາເກືອບ 40%. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)