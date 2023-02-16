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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ຕວັກກີ, ຊີຣີ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ

ຫວຽດນາມ ຈະໜູນຊ່ວຍໂດຍດ່ວນໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດຈຳນວນເງິນ 100.000 USD ເພື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ
ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວັກກີ (ພາບ: Reuters)

ໃນຈົດໝາຍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວທີ່ສົ່ງເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ ແລະ ຊີຣີ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະໜູນຊ່ວຍໂດຍດ່ວນໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດຈຳນວນເງິນ 100.000 USD ເພື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ ແລະ ຈະມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີມາດຕະການໜູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນຕື່ມອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 09 ແລະ 12 ກຸມພາ, ຄະນະປະຕິບັດງານລວມມີພະນັການ, ນັກຮົບທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 100 ຄົນ ໄດ້ຈັດສົ່ງໄປ ຕວັກກີ ພ້ອມກັບເຄື່ອງອຸປະກອນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕວັກກີ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຣານ ທັງຮັບຜິດຊອບ ຊີຣີ ໄດ້, ກຳລັງ ແລະ ຈະຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບມາຈາກ ຫວຽດນາມ, ສະໜອງເຄື່ອງຂອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ… ແລະ ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
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