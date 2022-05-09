Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຟີລິບປິນ, ມຽນມາ ແມ່ນທິມບານເຕະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄອງແຊັມບານເຕະຍິງ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີລີລາໃນການເຕະແບບອາຊີບໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈະພ້ອມກັບ ທິມ ຟີລິບປິນ, ໄທ, ມຽນມາ ແມ່ນບັນດາທິມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການຄອງແຊັມບານເຕະຍິງ ຊີເກມ ຄັ້ງນີ້.
  ທ່ານ ມາຍດຶກຈູງ ຄືຝຶກຂອງທິມນັກບານເຕະ ຍິງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

 ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີ໋ມຝາ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ (ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຍິງ), ຄະນະຈັດຕັ້ງຊີເກມ 31 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ອນການແຂ່ງຂັນບານເຕະຍິງ ຊີເກມ 31. ກິລາປະເພດບານເຕະຍິງໃນຊີເກມ 31 ມີທັງໝົດ 7 ທິມເຂົ້າຮ່ວມ: ລວມມີ: ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ກຳປູເຈຍ (ສາຍ A); ໄທ, ມຽນມາ, ສິງກະໂປ, ລາວ (ສາຍ B). ນັດແຂ່ງຂັນຕ່າງໆຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 9 ຫາວັນທີ 15 ພຶດສະພາ. ການແຂ່ງຂັນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ແລະ ຊິງຊະນະເລີດ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ແລະ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ. ນັດເປີດສາກການແຂ່ງຂັນໃນກິລາປະເພດນີ້ແມ່ນລະຫວ່າງ ທິມບານເຕະຍິງ ຟີລິບປິນ ກັບ ກຳປູເຈຍ, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເວລາ 19 ໂມງຂອງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ. ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບລາງວັນນີ້, ບັນດາຄູຝຶກໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ນີ້ແມ່ນລາງວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກກິລາໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບທີມທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຳລັບນັກກິລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຊີເກມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.  ໃນບັນດາທິມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີລີລາໃນການເຕະແບບອາຊີບໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈະພ້ອມກັບ ທິມ ຟີລິບປິນ, ໄທ, ມຽນມາ  ແມ່ນບັນດາທິມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການຄອງແຊັມບານເຕະຍິງ ຊີເກມ ຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top