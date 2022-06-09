ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77
ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງບັນດາຕຳແໜ່ງປະທານ ແລະ ບັນດາຕຳແໜ່ງຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ Csaba Korosi, ຊາວ ຮູງກາຣີ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ອາຍຸການ 2022 – 2023. ກອງປະຊຸມກໍ່ເຫັນດີເລືອກຕັ້ງ ຫວຽດນາມ, ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77. ຫວຽດນາມ ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງນີ້ໃນຮອບເວລາ 1 ປີນັບແຕ່ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 6 ອົງການຕົ້ນຕໍ່ຂອງ ສປຊ ແລະ ແມ່ນອົງການໜຶ່ງດຽວຂອງ ສປຊ ມີຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳຢູ່ 193 ປະເທດສະມາຊິກ. ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ມີສິດອຳນາດກ້ວາງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຄື: ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ມີສິດປຶກສາຫາລື ແລະ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນຂອບເຂດກົດບັດ ຫຼື ບໍ່ວ່າບັນຫາໃດຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ, ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.
ໃນເວລາ 45 ປີເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປຊ ນັ້ນ, ດ້ວຍແນວທາງພົວພັນການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖື ສປຊ ແມ່ນຈຸດສຸມ, ຫວຽດນາມ - ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກໃຫ້ແກ່ບັນດາຈຸດໝາຍສູງສົ່ງຂອງ ສປຊ, ນັ້ນແມ່ນແກ້ໄຂການປະທະກັນ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.