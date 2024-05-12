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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະເໜີໃນຫຼາຍປະເພດຂອງລາງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ 2024

ສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າຊິງໃນຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
  ຝູ໋ກວັກ. (ພາບ: Vietravel)  

ລາງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (World Travel Awards) ຄັ້ງທີ 31 ພາກພື້ນ ອາຊີ ແລະ ທະວີບໂອເຊອານີ ພວມເປີດໃຫ້ຄັດເລືອກໃນເວັບໄຊ: www.worldtravelawards.com, ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປະຈຸບັນຮອດວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2024.

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລາງວັນປີນີ້, ຂັ້ນລະດັບຊາດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າຊິງໃນຫຼາຍປະເພດສຳຄັນ. ໃນນັ້ນມີບັນດາປະເພດ, ຄື: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທະເລແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ; ຈຸດນັດພົບວັດທະນະທຳແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ; ຈຸດນັດພົບມໍລະດົກແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ; ຈຸດນັດພົບແຖວໜ້າ ອາຊີ ສະຫງວນໃຫ້ໄວໜຸ່ມ... ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະເໜີປະເພດອົງການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ.

        ສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າຊິງໃນຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄື:

        ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການສະເໜີວ່າແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສົມທົບກັບການປະຕິບັດງານແຖວໜ້າ ອາຊີ.

        ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການສະເໜີວ່າແມ່ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໄລຍະສັ້ນຢູ່ນະຄອນແຖວໜ້າ ອາຊີ ແລະ ຈຸດນັດພົບນະຄອນແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ.

        ໂຮ້ຍອານ ແລະ ເຫ້ວ ໄດ້ຮັບການສະເໜີວ່າແມ່ນຈຸດນັດພົບນະຄອນວັດທະນະທຳແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ.

        ແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ແຂວງ ຮ່ານາມ ໄດ້ຮັບການສະເໜີວ່າແມ່ນ ຈຸດນັດພົບທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ.

        ດ່ານັ້ງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮັບການສະເໜີວ່າແມ່ນ ຈຸດນັດພົບຂອງງານບຸນ ແລະ ເຫດການແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 30, ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (CSP).
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