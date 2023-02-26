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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດາວງອກຢຸງ ແລະ ທ່ານນາງ Asada-Miyakawa  

 

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ດາວງອກຢຸງ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປະຕິບັດກອບໂຄງການວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເໝາະສົມໄລຍະ 2022-2026. ທ່ານນາງ Asada-Miyakawa ແບ່ງປັນວ່າ: ອົງການແຮງງານສາກົນຕີລາຄາສູງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ວິວັດການປະຕິຮູບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ໃນນັ້ນມີການປະກາດໃຊ້ປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານປີ 2019 ພ້ອມທັງມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນດາກົດໝາຍອື່ນຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດວານທຳ. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານ; ເນັ້ນໜັກວ່າ, ILO ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ພ້ອມກັບຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມໃນບັນດາບັນຫາສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິ 2 ສະບັບວ່າດ້ວຍແບບວິທີຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ.
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