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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຮ່ວມມືກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບຂອງບັນດາລະບອບການເງິນຫຼາຍຝ່າຍ ຫັນໄປສູ່ການລົງທຶນສີຂຽວ, ການເງິນສີຂຽວ ໄດ້ວາງອອກສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຄື ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຫຼາຍບຸລິມະສິດຮ່ວມມືກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງເປັນ 0, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານສາດສະດາຈານ Frank Jotzo, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.   

ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບຂອງບັນດາລະບອບການເງິນຫຼາຍຝ່າຍ ຫັນໄປສູ່ການລົງທຶນສີຂຽວ, ການເງິນສີຂຽວ ໄດ້ວາງອອກສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຄື ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການເຕີບໂຕຂຽວ, ຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.    

ສ່ວນທ່ານສາດສະດາຈານ Frank Jotzo, ຖືວ່າ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສະສົມແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານແຮງລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເຂົ້າລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ… ນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຄວນມີບັນດານະໂຍບາຍລຸລ່ວງເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງການເງິນພາກເອກະຊົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Masurdi ຖືວ່າ ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ມຽນມາ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ວິທີການແກ້ໄຂດ້ານການເມືອງ.
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