ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຮ່ວມມືກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຫຼາຍບຸລິມະສິດຮ່ວມມືກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງເປັນ 0, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸຕິທຳ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານສາດສະດາຈານ Frank Jotzo, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບຂອງບັນດາລະບອບການເງິນຫຼາຍຝ່າຍ ຫັນໄປສູ່ການລົງທຶນສີຂຽວ, ການເງິນສີຂຽວ ໄດ້ວາງອອກສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຄື ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການເຕີບໂຕຂຽວ, ຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນທ່ານສາດສະດາຈານ Frank Jotzo, ຖືວ່າ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສະສົມແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານແຮງລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເຂົ້າລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ… ນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຄວນມີບັນດານະໂຍບາຍລຸລ່ວງເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງການເງິນພາກເອກະຊົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.