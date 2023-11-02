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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢິບ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຂົງເຂດການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ອີຢິບ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດເຖິງການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຖືນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: ຕວນຫງວຽນ)

ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອີຢິບ (1963 – 2023), ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກາຍໂຣ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການທູດດິນຟ້າອາກາດ ໃນສະພາບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ: ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການດຶງດູດການເງິນສີຂຽວລະຫວ່າງ ອີຢິບ ແລະ ຫວຽດນາມ”.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ ຫງວຽນຮຸຍຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ອີຢິບ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດເຖິງການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຖືນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃນສະພາບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມຄ່ອຍໆຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ບັນດາການຜັນແປໂດຍກະທັນຫັນໃນການພົວພັນສາກົນ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໂລກ. ທ່ານຖືວ່າ, ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ວາງອອກນັ້ນ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ 2 ປະເທດຕ້ອງນຳໃຊ້ການທູດດິນຟ້າອາກາດເພື່ອດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງການເງິນສີຂຽວ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແງ່ມູມທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງການທູດດິນຟ້າອາກາດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາບັນດາເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ຮຶງ​ອຽນ

ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ຮຶງ​ອຽນ

ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ຄະນະປະຕິບັດງານ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ນຳໂດຍທ່ານນາງ ບຸດສະດີ ທະນະເມືອງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ.
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