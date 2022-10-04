ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາວ່າ, ທ່ານ Park Noh Wan ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານ Park Noh Wan, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Park Noh Wan, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາວ່າ, ທ່ານ Park Noh Wan ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຍົກສູງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ. ປະຈຸບັນ, ສ.ເກົາຫຼີ ພວມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍເງິນລົງທຶນເກືອບ 80 ຕື້ USD, ຢືນແຖວໜ້າບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຢ້ຽມຢາມທຸກຂັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Park Noh Wan ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ, ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂວັນອັນສູງສົ່ງຂອງລັດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)