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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນລຸໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮີ່ວນແທັງດາດ ນຳໜ້າ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ລາວ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ຕີລາຄາວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ  ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນລຸໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ຈັດການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ; ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກສູງທັກສະດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ ລາວ; ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຮ່ວມສຳພັນວິສາຫະກິດ… ສ່ວນຝ່າຍ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຮີ່ວນແທັງດາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳກັບ ລາວ, ຖືເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແມ່ນປັດໃຈແກ່ນສານ ແລະ ເປັນເສົ້າຄ້ຳໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

        ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ  ລາວ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 2024 – 2026, ລວມມີ: ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ຖັນແຖວນັກຄຸ້ມຄອງ; ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ… 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວຽດ​ນາມ 160 ແຫ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ແຖວ​ໜ້າ ອາ​ຊີ

ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວຽດ​ນາມ 160 ແຫ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ແຖວ​ໜ້າ ອາ​ຊີ

ການເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ THAIFEX ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຄວາມສາມາດຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມທັງກຳນົດໄດ້ບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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