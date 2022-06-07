ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານສາສະໜາ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນໝູ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດກ່ຽວກັບ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ; ຈັດຕັ້ງການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສາສະໜາດ້ວຍຫຼາຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານສາສະໜາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ສະຖຽນລະພາບຂອງສອງປະເທດ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ ພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.
2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງພະນັກງານເຮັດວຽກງານສາສະໜາໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍເຮັກວຽກງານສາສະໜາຂອງບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ.
ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະສາສະໜາລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄລຍະ 2022 - 2026.ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.