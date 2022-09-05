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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງການພົວພັນແບບທຳມະຊາດລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງການພົວພັນແບບທຳມະຊາດລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

   

ທ່ານເອກອັກຄະລັັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ (5/9/1962 – 5/9/2022). ທ່ານເອກອັກຄະລັັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນການພົວພັນພິເສດຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນການພົວພັນສາກົນຂອງໂລກປະຈຸບັນ:

        “ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດນັບພັນປີ, ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງການພົວພັນແບບທຳມະຊາດລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດພວກເຮົາ ພິເສດແມ່ນຍ້ອນການອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ໂປ່ງໃສ, ບໍ່ຖືກກະທົບຈາກແນວຄິດປະເທດໃຫຍ່, ປະເທດນ້ອຍ ຫຼື ແນວຄິດສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ, ເຄົາລົບກັນ, ມີການພົວພັນສະເໝີພາບ, ນີ້ແມ່ນລັກສະນະສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມກັບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ. ພວກເຮົາຍາມໃດກໍ່ຮັກສານ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນຂະແໜງການສຶກສາເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 – 2023

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນຂະແໜງການສຶກສາເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 – 2023

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງຫົວຂໍ້ເຊິ່ງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນໃຫ້ປີນີ້, ນັ້ນແມ່ນ “ສາມັກຄີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອອກແຮງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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