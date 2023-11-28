ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ບັນດາການນຳສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ປາດຖະໜາຢາກຍົກການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເພື່ອອະນາຄົດພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ 2 ຊາດ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ສະຖານທູດ ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້. ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນແມ່ນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງປະເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເລິກເຊິ່ງກ່ວາໃນລະບົບການຜະລິດສະໜອງທົ່ວໂລກຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຫຼັກໃນລະບົບການຜະລິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ, ເສີມຂະຫຍາຍ 100 ຄູ່ທ້ອງຖິ່ນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Nikai Toshihiro, ປະທານສະຫະພັນສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ, ອະດິດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Suga Yoshihide ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຄະນະການນຳສະຫະພັນ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາບາງທ່ານໃນຄະນະການນຳຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ (LDP) ກຳອຳນາດ.