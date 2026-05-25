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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟ logistics ຂ້າມຊາຍແດນ

ເລື່ອງເພີ່ມເຕີມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ຈະສ້າງແລວ logistics ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ກວາງຊີ (ຈີນ) ແລະ ຫວຽດນາມ.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)  

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ ຫາກໍ່​ນຳ​ເສັ້ນ​ທາງ logistics ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ເຂົ້າ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ. ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທ​ີ 23 ພຶດ​ສະ​ພາ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ລົດ​ໄຟ ໜານ​ໜິງ ຈີນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ​ຂະ​ບວນລົດ​ໄຟ​ກອນ​ແທນ​ເນີ ຂົນ​ສົ່ງ canxi hydroxit 17 ໂຕນ ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ ກຸ​ຍ​ກົງ, ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຂດ​ປົກ​ຄ້ອງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ແຂວງ ກວາງ​ຊີ, ​ແລ່ນຜ່ານ​ທ່າ​ລົດ​ໄຟ​ສາ​ກົນ ໜານ​ໜິງ ກ່ອນ​ທີ່​ສົ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ ອຽນ​ວຽນ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ. ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນ​ທາງ logistics ຂ້າ​ມ​ຊາຍ​ແດນ​ໄດ້​ເປີດ​ໃໝ່ ພາຍ​ຫຼັງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ “ລຽວ​ເຈົາ - ໜານ​ໜິງ - ຫວຽດ​ນາມ” ໄດ້​​ທະ​ລຸ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ.

ເລື່ອງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃໝ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕີ​ລ​າ​ຄາວ່າ ຈະ​ສ້າງແລວ logistics ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ກວາງ​ຊີ (ຈີນ) ແລະ ຫວຽດ​ນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ

ຍົກລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ

ຕາມ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ແລ້ວ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທ​ານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແມ່ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແລະ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la.
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