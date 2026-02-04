ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ກຸມພາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ, ເມື່ອແຈ້ງໝາກຜົນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທູດພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ ຫວາງອີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາແນວທາງ, ເປົ້າໝາຍສັງລວມ, ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ວາງອອກ, ເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມໃໝ່ແມ່ນ ວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ; ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ການຄ້າໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການແພດ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫວາງອີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີທ່າແຮງ, ເຊິ່ງຈຸດສຸມແມ່ນບັນດາເສັ້ນທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ 2 ປະເທດ, ການຮ່ວມມືຂ້າມຊາຍແດນ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ… ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.