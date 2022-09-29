ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz, ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກເຖິງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການສະໜັບສະໜູນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສຳລັບພາລະກິດເປັນທຳຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຸຍບາ; ຢັ້ງຢືນພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຸຍບາ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາຜົນງານ ແລະ ບົດຮຽນໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ມີຄຸນຄ່າສຳຄັນຕໍ່ພັກກອມມູນິດ ກຸຍບາ ໃນວິວັດການນຳພາການປະຕິວັດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າດຽວກັນ, ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທາງການທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ. ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ລັດຖະບານ ກຸ່ຍບາ ຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ 2022. ທີ່ການເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບົດຮຽນທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນພາລະກິດກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບາງມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ການປະມົງ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຢາ, ພະລັງງານ… ພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຮູບແບບຮັກສາການພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢ່າງສະດວກ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກພາບສືບຕໍ່ປືກສາຫາລື, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຈຳນວນເຂົ້າສານ 5.000 ໂຕນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກຸຍບາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດສັງຄົມຫວ່າງແລ້ວນີ້.
ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ.