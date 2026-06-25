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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລແຖວໜ້າໂລກ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມຢາຕຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຂົງເຂດທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Maersk ພວມລົງທຶນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ
ທ່ານ ຟ້າມຢາຕຸກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Robert Maersk Uggla, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ A.P. Moller Holding (ພາບ: VGP)

ຕອ​ນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 23 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປ​ະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Robert Maersk Uggla, ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ A.P. Moller Holding (APM Holding) ທັງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Maersk (ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ APM Holding).

ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ, ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປ​ະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຂ​ົງ​ເຂດທີ່ກຸ່​ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Maersk ພວມ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ຄື: ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ, logistics, ການຂົນ​ສົ່ງ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ ກໍ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ເຊິ່ງ​ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ລົງ​ທຶນ. ທ່ານ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັ​ດ Maersk ​ຈະຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ, ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ກໍ່​ສ້າງ​ລະ​ບົບ logistics ແບບ​ຍືນ​ຍົງ; ທ່ານກໍ່​ສ​ະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ; ເປີດກວ້າງ​ການ​ລົງ​ທຶນຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ກໍ່ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ດຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕື່ມ​ອີກ.

ສ່ວນ​ທ່ານ Robert Maersk Uggla ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ; ພ້​ອມ​ທັງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາ​ມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ, ຊຸກ​ຍູ້​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກໍ​ຄື​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ລົງ​ທຶນ​ໄລ​ຍ​ະຍາວ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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