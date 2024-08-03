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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານສຳຄັນຂອງ ອິນເດຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາສູງ ອິນເດຍ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນໃນຂົງເຂດມູນເຊື້ອເປັນເສົາຄ້ຳ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ, ປະທານສະພາສູງ ອິນເດຍ Jagdeep Dhankhar)

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນເດຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ, ປະທານສະພາສູງ ອິນເດຍ Jagdeep Dhankhar.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາສູງ ອິນເດຍ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນໃນຂົງເຂດມູນເຊື້ອເປັນເສົາຄ້ຳ, ຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ 2 ຝ່າຍເປີດກວ້າງໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ.

ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ, ປະທານສະພາສູງ Jagdeep Dhankhar ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ກໍຄືບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດທີ່ບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ສິງຫາ 2024, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIII.
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