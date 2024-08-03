ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານສຳຄັນຂອງ ອິນເດຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນເດຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ, ປະທານສະພາສູງ ອິນເດຍ Jagdeep Dhankhar.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສະພາສູງ ອິນເດຍ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນໃນຂົງເຂດມູນເຊື້ອເປັນເສົາຄ້ຳ, ຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ 2 ຝ່າຍເປີດກວ້າງໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ, ປະທານສະພາສູງ Jagdeep Dhankhar ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ກໍຄືບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດທີ່ບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.