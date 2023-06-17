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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບ ກຸຍບາ ໃນວຽກງານກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນຂອງວິວັດການແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ໃນນັ້ນມີວຽກງານສ້າງລະບົບກົດໝາຍ, ການປະຕິຮູບຕຸລາການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເພື່ອໃຫ້ ກຸຍບາ ທາບທາມ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ກຸຍບາ Oscar Manuel Silvera Martinez)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ກຸຍບາ Oscar Manuel Silvera Martinez ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນຂອງວິວັດການແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ໃນນັ້ນມີວຽກງານສ້າງລະບົບກົດໝາຍ, ການປະຕິຮູບຕຸລາການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເພື່ອໃຫ້ ກຸຍບາ ທາບທາມ, ນຳໃຊ້ດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມຂອງ ກຸຍບາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງ 2 ປະເທດແມ່ນການພົວພັນເປັນແບບຢ່າງ, ແທດຈິງ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ.

        ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Oscar Manuel Silvera Martinez ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ກຸຍບາ ໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ

ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ເຈາະຈີ້ມໃຫ້ແຂວງ ນິງທ້ວນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດແມ່ນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
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