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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 9 ຂັ້ນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໄສງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກ ານເພີ່ມທະວີການເປີດເຜີຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ໃນຕາຕະລາງເປີດເຜີຍງົບປະມານຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ການສຳຫຼວດຄັ້ງກ່ອນ, ຢືນອັນດັບທີ 68 ໃນຈຳນວນ 120 ປະເທດໄດ້ຮັບຕີລາຄາ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການເປີດເຜີຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ຕາມໝາກຜົນການສຳຫຼວດງົບປະມານເປີດທົ່ວໂລກປີ 2021, ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OBS-2021, ເຊິ່ງອົງການຮ່ວມມືງົບປະມານສາກົນປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຕົວເລກເປີດເຜີຍງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ດັດປັບເມື່ອທຽບໃສ່ການຕີຄາຄັ້ງກ່ອນ. ໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງ OBS-2021 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 68 ໃນຈຳນວນ 120 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019 ແລະ 23 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017.

ໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງ OBS-2021 ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການເປີດເຜີຍງົບປະມານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະຕໍ່ເລື່ອງ ເຮືອບິນ ອົດສະຕາລີ ຖືກ ຈີນ ສະກັດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະຕໍ່ເລື່ອງ ເຮືອບິນ ອົດສະຕາລີ ຖືກ ຈີນ ສະກັດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸກປະເທດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982 ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການເຮືອບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ (ICAO)
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