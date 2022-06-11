ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 9 ຂັ້ນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໄສງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ໃນຕາຕະລາງເປີດເຜີຍງົບປະມານຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ການສຳຫຼວດຄັ້ງກ່ອນ, ຢືນອັນດັບທີ 68 ໃນຈຳນວນ 120 ປະເທດໄດ້ຮັບຕີລາຄາ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການເປີດເຜີຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ຕາມໝາກຜົນການສຳຫຼວດງົບປະມານເປີດທົ່ວໂລກປີ 2021, ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OBS-2021, ເຊິ່ງອົງການຮ່ວມມືງົບປະມານສາກົນປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຕົວເລກເປີດເຜີຍງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ດັດປັບເມື່ອທຽບໃສ່ການຕີຄາຄັ້ງກ່ອນ. ໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງ OBS-2021 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 68 ໃນຈຳນວນ 120 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019 ແລະ 23 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017.
ໝາກຜົນການຈັດອັນດັບຂອງ OBS-2021 ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການເປີດເຜີຍງົບປະມານ.