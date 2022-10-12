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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີສິດໃຫ້ແມ່ຍິງ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຝ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດການນຳເພດຍິງອາຊຽນຄັ້ງທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ "ສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ປຸກລຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການປະກອບການຂອງແມ່ຍິງພາຍໃນອາຊຽນ". ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຝ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hunsen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝ້າມມິງຈີງ ແລະ ການນຳຫຼາຍທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນສຳເລັດຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມ, ຖືວ່ານີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າ ແລະ ບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງອະນາຄົດທີ່ນັບມື້ນັບຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍຕົນເອງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອັດກອງປະຊຸມ ເທື່ອທີ 16

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອັດກອງປະຊຸມ ເທື່ອທີ 16

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16
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