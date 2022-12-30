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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 13

ງານມະຫາກຳກິລານີ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 11 ປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້...
  ງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງປີ 2013  

ວັນທີ 28 ທັນວາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ເຊັນປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 13 ປີ 2023, ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ງານມະຫາກຳກິລານີ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 11 ປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນກິລາ 6 ປະເພດ. ຄາດວ່າ, ງານມະຫາກຳກິລານີ້ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ສິງຫາ 2023 ຢູ່ນະຄອນ ດານັ້ງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ນະຄອນ ດານັ້ງ ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດບັນດາສະຖານທີ່ຝຶກແອບ, ແຂ່ງຂັນ, ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມ, ສະດວກ, ມີປະສິດທິຜົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2023, ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ປີ 2023, ຫວຽດ​ນາມ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 8 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ປີ 2023, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 110 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
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