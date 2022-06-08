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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປີ 2022

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ນຳໜ້າການປ່ຽນໃໝ່: ການກະທຳຂອງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ”
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າ  

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 10 ມິຖຸນາ 2022, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາສະມາຄົມບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປີ 2022 ຢູ່ ຫວຽດນາມ (AAPTC). ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ແທນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ:  “ນຳໜ້າການປ່ຽນໃໝ່: ການກະທຳຂອງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ”, ກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາສ້າງເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ກຳລັງແຮງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມພາຍຫຼັງຊຸມປີຖືກຕັດຕອນຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ; ພ້ອມກັນອັບເດັດ, ແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນ, “ປັບປຸງແຫຼ່ງກຳລັງຄືນໃໝ່” ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ (A4P) ແລະ ໂຄງການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບເປີດກ້ວາງ (A4P+).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ III, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມໝວດບັນຫາທີ 2 ໃນຂົງເຂດການເງິນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງໃນເນື້ອໃນນີ້.
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