ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປີ 2022
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 10 ມິຖຸນາ 2022, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາສະມາຄົມບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປີ 2022 ຢູ່ ຫວຽດນາມ (AAPTC). ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ແທນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ນຳໜ້າການປ່ຽນໃໝ່: ການກະທຳຂອງພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ”, ກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາສ້າງເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ກຳລັງແຮງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມພາຍຫຼັງຊຸມປີຖືກຕັດຕອນຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ; ພ້ອມກັນອັບເດັດ, ແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນ, “ປັບປຸງແຫຼ່ງກຳລັງຄືນໃໝ່” ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ (A4P) ແລະ ໂຄງການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບເປີດກ້ວາງ (A4P+).