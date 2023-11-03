ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເດນມາກ ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສີຂຽວ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ພະຈິກ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເດນມາກ Mette Frederiksen. ນະທີ່ນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະ, ພົບປະຂັ້ນຕ່າງໆ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະເໜີ ບັນດາອົງການຂອງສອງປະເທດສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mette Frederiksen ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ເດນມາກ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ເດນມາກ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນດ້ວຍມາດຕະການສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ. ສອງຝ່າຍເນັ້ນໜັກ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.
ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບການສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສີຂຽວ ຫວຽດນາມ - ເດນມາກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສີຂຽວ ຈະປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງປະເທດກາຍເປັນແບບຢ່າງໃນການຮ່ວມມື ເໜືອ - ໃຕ້ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ພວມພັດທະນາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມເປົ້າໝາຍຫລຸດອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050; ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຕາມທິດເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ…