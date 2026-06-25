ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມປະຈຳປີສະພາບໍລິຫານງານ UN Women
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະພາບໍລິຫານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women) ເພື່ອພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານປະຈຳປີ, ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນການຍຸດທະໄລຍະ 2022 – 2025 ແລະ ເລີ່ມຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຍຸດທະສາດໄລຍະ 2026 – 2029 ຂອງ UN Women.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດໄລຍະໃໝ່ ຕ້ອງຖືປະເທດຊາດເປັນໃຈກາງ, ຕິດພັນກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງປະເທດຊາດ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍຂອງ UN Women ຢ່າງແທດຈິງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ UN Women ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງຍາວນານ, ຄື: ເພີ່ມສິດເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເພີ່ມທະວີບົດບາດນຳພາ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ຄື ການຄຸ້ມຄອງປັນຍາປະດິດ (AI), ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.