ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 125 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ສານອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ
ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 125 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ສານອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ (PCA), ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ La Haye, ໂຮນລັງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຫວູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ PCA; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງສະຖານທີ່ເຊິ່ງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເລືອກເຟັ້ັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍສັນຕິວິທີ, ໄກເກ່ຍ, ເປັນກຳມະການ. ສະນັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຮັບປະກັນມໃຫ້ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ PCA ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສະດວກ ກໍ່ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ.