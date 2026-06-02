ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ PRAGATI 2026
ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ອິນເດີຍ ສິ້ນສຸດການຊ້ອມຮົບຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ PRAGATI 2026 ຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານ Umroi, ລັດ Meghalaya ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ປະເທດນີ້. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດການຊ້ອມຮົບໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.
PRAGATI ແມ່ນໜັງສືຫຍໍ້ຂອງ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກອງທັບພາກພື້ນ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຫັນປ່ຽນຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ”. ການຊ້ອມຮົບດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 – 30 ພຶດສະພາ, ເຕົ້າໂຮມທະຫານກວ່າ 400 ຄົນທີ່ມາຈາກ 13 ປະເທດ, ລວມມີ: ອິນເດຍ, ບູຖານ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມາດີເວີ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ເນປານ, ຟີລິບລິນ, ເຊເຊວ, ສີລັງກາ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຄະນະນາຍທະຫານຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ. ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຕີລາຄາສູງລັກສະນະລະບຽບວິໄນ, ຈິດໃຈເປັນມື້ອາຊີບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານຍຸທະວີທີ ແລະ ຄວາມສາມາດສົມທົບກັບສາກົນຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ.