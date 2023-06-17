ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບການສົນທະນາດ້ານສາສະໜາຂອງ IPU
ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ດົນຕວນຟອງ, ຮອງຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບການສົນທະນາດ້ານສາສະໜາ ໂດຍ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ (IPU) ສົມທົບກັບລັດຖະສະພາ ມາຣົກ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Marrakech, ມາຣົກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະສົນທະນາຄົບຄະນະ, ທ່ານ ດົນຕວນຟອງ ຢືນຢັນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສເຊື່ອຖືສາສະໜາ; ຍົກອອກບັນດາຜົນງານໃນການຮັບປະກັນ, ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຄະນະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ແຈ້ງບັນດາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຂອງ IPU ຄັ້ງທີ 9, ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງໄວໜຸ່ມໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ”.