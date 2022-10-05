ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ແລະ ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 13
ຄະນະກຳມະການປະສານງານເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2022, ບັນດາປະເທດ ປຶກສາຫາລື ວິທີການເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃນຂອບເຂດແຜນການສັງລວມເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ (MPAC) 2025 ...
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ນດາກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານເຊື່ອມຕໍ່ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ACCC) ແລະ ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 13 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວັນທີ 1 - 4 ຕຸລາ. ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫາຍບັ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະກຳມະການປະສານງານເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2022, ບັນດາປະເທດ ປຶກສາຫາລື ວິທີການເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃນຂອບເຂດແຜນການສັງລວມເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ (MPAC) 2025 ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ MPAC 2025 ຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາປະສານງານ ອາຊຽນ (ACCC) ຄັ້ງທີ 31 ເດືອນ ພະຈິກ 2022. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ກ່ຽວກັບກົນໄກຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາ (MRE) MPAC 2025 ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ໂຄງການ MPAC 2025; ປຶກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍ MPAC 2025.
ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນໆ, ບັນດາປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມມືຢັ້ງຢືນສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໃນຂອບເຂດ MPAC 2025 ກໍ່ຄືການເຊື່ອມຕໍ່ເວົ້າລວມ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ແລະ ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)