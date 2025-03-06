ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮ່ວມປົກປ້ອງມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2
ວັນທີ 04 ມີນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຮ່ວມປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍຂອງມະຕິ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງມະຕິຢ່າງແຮງ.
ນອກຈາກການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂີດໝາຍສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກທີ່ເຄີຍກໍ່ຄວາມເຈັບປວດ, ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ, ມະຕິໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດນີ້ ໄດ້ສ້າງປະຖົມປັດໃຈເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ວຍຈຸດປະສົງສະກັດກັ້ນໄພພິບັດສົງຄາມໃຫ້ແກ່ລຸ້ນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາຫຼັກການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ຊຸກຍູ້ວິວັດການລົບລ້າງລະບອບລ່າເມືອງຂຶ້ນ. ມະຕິກໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ແກ້ໄຂທຸກການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.