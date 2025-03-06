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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮ່ວມປົກປ້ອງມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ມະຕິກໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ.
ກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາມະຕິ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 04 ມີນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຮ່ວມປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍຂອງມະຕິ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງມະຕິຢ່າງແຮງ.

        ນອກຈາກການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂີດໝາຍສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກທີ່ເຄີຍກໍ່ຄວາມເຈັບປວດ, ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ, ມະຕິໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດນີ້ ໄດ້ສ້າງປະຖົມປັດໃຈເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ວຍຈຸດປະສົງສະກັດກັ້ນໄພພິບັດສົງຄາມໃຫ້ແກ່ລຸ້ນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາຫຼັກການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ຊຸກຍູ້ວິວັດການລົບລ້າງລະບອບລ່າເມືອງຂຶ້ນ. ມະຕິກໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ແກ້ໄຂທຸກການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່ານັ້ງ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍບັນດາລາຍການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພິເສດ

ດ່ານັ້ງ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍບັນດາລາຍການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພິເສດ

ທາງພະແນກໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍລາຍການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນໃນປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມປະທັບໃຈຂອງ ດ່ານັ້ງ 2025 - ການປະພຶດຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ”.
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