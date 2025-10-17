Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ໃນໂລກ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫາຍແອັງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

“ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມທົ່ວໂລກ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 19 ຄະນະກຳມະການປະສານງານຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kampala ຂອງ Uganda. ທ່ານເອກອັກຄະລັດທູດ ຟ້າມຫາຍແອັງ, ຫົວໜ້າກົມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

        ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫາຍແອັງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງມີຫຼັກໝັ້ນລວມໃນການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິຮູບສະຫະປະຊາຊາດ, ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອດິນຟ້າອາກາດ, ການປະຕິຮູບລະບົບການຄ້າ - ການເງິນທົ່ວໂລກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ.

        ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຂະບວນການ ຮາມາດສ ແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເຄົາລົບຂໍ້ຕົກລົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງມາດຕະການ 2 ລັດ ແລະ ສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານ ຟ້າມຫາຍແອັງ ກໍ່ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ປະຊາຊົນ ກຸຍບາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການຂວ້ຳບາດຕ້ານ ກຸຍບາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

