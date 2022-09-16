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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໄທ ໃນໄລຍະໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ໄທ - ຫວຽດນາມ ແລະ 5 ກຸ່ມບໍລິສັດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ
  ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ໄທ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບາງກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ໄທ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟານຈິແທັງ ຢືນຢັນວ່າ ໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່າຈາກປະຊາຄົມສາກົນເວົ້າລວມ ແລະ ໄທ ເວົ້າສະເພາະ, ລັດຖະບານ ໄທ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສົ່ງອອກວັກຊິນ Astra Zenneca ທີ່ຜະລິດຢູ່ ໄທ ມາ ຫວຽດນາມ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ໄທ - ຫວຽດນາມ ແລະ 5 ກຸ່ມບໍລິສັດໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ກໍຄືຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍ, ໜູນຊ່ວຍຮຽກຮ້ອງການແຜ່ບໍລິຈາກວັດຖຸອຸປະກອນການແພດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2021.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງສະພາບການສາກົນ, ຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ສະພາບການເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນທັງປີ 2022, ຈາກນັ້ນ ຍົກອອກມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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