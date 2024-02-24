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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ເພື່ອຮັກສາການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ

ນັກປະຖະກະຖາຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: NEU)

“30 ປີແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ: ຫວນຄືນອະດີດຕະການ ແລະ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຍີ່ປຸ່ນ ຈັດຂຶ້ນ.      

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ນັກປະຖະກະຖາຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ ແລະ ໄຈ້ແຍກບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ບັນຫາວາງອອກໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ໄລຍະ 2024 – 2030 ແມ່ນໄລຍະຕັດສິນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນປ່ຽນຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2030. ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນ ແລະ ເປີດໂອກາດພັດທະນາຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານສາດສະດາຈານ Kenichi Ohno, ສັງກັດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານຫຼາຍຢ່າງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍົກສູງກຳລັງນຳພາ, ກໍຄືຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີໃຕ້

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີໃຕ້

ດ່ານັ້ງ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາບໍລິສັດການບິນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມສາຍການບິນໂດຍກົງຈາກ ອິນເດີຍ ມາ ດ່ານັ້ງ.
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