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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮັບປະກັນສິດສະເຫມີພາບລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າ

ວັນທີ 21 ມິນາ ແມ່ນວັນສາກົນລົບລ້າງການຈຳແນກການປະພຶດເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນດາຊົນເຜົ່າບໍ່ຈຳແນກຈຳນວນສ່ວນຫລາຍ ຫລື ສ່ວນຫນ້ອຍ, ລະດັບການພັດທະນາສູງ ຫລື ຕ່ຳ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເຫມີພາບໃນທຸກຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ. ຮັບປະກັນສິດສະເຫມີພາບລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສາດສະດາຈານ ປອ ຫວໍແຄງວິງ, ອະດິດ ຮອງປະທານສະພາມະຫາບັນດີດ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ.

ໃນວິວັດທະນາການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນຫາຊົນເຜົ່າ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າ. ນັ້ນແມ່ນ ບັນຫາຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ຍາມໃດກໍ່ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃນພາລະກິດປະຕິວັດ. ໂດຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຢ່າງສະເຫມີພາບໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການຈຳແນກການປະພຶດລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າ.

ໃນລະບົບເອກະສານນິຕິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກການປະພຶດໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ຮັບປະກັນລັກສະນະປະຕິບັດ. ພ້ອມກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມສະເຫມີພາບ, ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນເປັນລະອຽດໃນບັນດາເອກະສານນິຕິກຳ, ບັນດານະໂຍບາຍ, ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ... ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດຢູ່ທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍພັດທະນາຢ່າງສະເຫມີພາບໃນມະຫາຄອບຄົວບັນດາຊົນເຜົ່າຢູ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ປອ ຫວໍແຄງວິງ, ອະດີດຮອງປະທານສະພາມະຫາບັນດິດ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:  

ຫລັກການເນື້ອໃນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນນັບມື້ນັບຄົບຖ້ວນມີລັກສະນະເປັນລະບົບຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າໃນບັນດາເອກະສານການເມືອງຂອງພັກພິເສດ ໃນກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມແນວຄິດຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ປະຈຸບັນ ລະບົບກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ພວມຫັນບັນດາຄຸນຄ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນລະອຽດ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນຕົວຈິງບັນດາອົງການລັດອົງການໃນລະບົບການເມືອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຄົນພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ.      

ໃນແງ່ມູມສາກົນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາສະກັດກັ້ນ ແລະ ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກການປະພຶດເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໃນປີ 1981. ກໍ່ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປັບໄຫມລົງໂທດການກະທຳດັບສູນເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປັບໄຫມລົງໂທດການກະທຳຈຳແນກການປະພຶດເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.

ຜົນງານໃນຕົວຈິງ

ດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຢ່າງສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫລາຍຜົນງານໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າວົງຄະນະຍາດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ອັດຕາສ່ວນຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມໃນກົງຈັກການເມືອງ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນ 4 ອາຍຸການຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອັດຕາສ່ວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ ໄດ້ກວມເອົາແຕ່ 15,6% - 17,27%. ມາຮອດປະຈຸບັນ, 51/53 ຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ ໄດ້ມີຜູ້ຕາງຫນ້າເຂົ້າຮ່ວມສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ທຸກສະໄຫມ, ຍັງມີພຽງແຕ່ 2 ຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາຊົນຕ່ຳກວ່າ 2.000 ຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ຕາງຫນ້າເຂົ້າຮ່ວມສະພາແຫ່ງຊາດ. ເປົ້າໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນສູ້ຊົນເພື່ອໃຫ້ບັນດາຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີຜູ້ຕາງຫນ້າໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.

ໃນກົງຈັກອຳນາດການປົກຄອງ, ຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ມີອັດຕາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນແມ່ນຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍກວມເອົາລະດັບສູງຄື: ກາວບັ່ງ 87,9%, ບັກກ້ານ 77,8%, ລ້າງເຊີນ 75,2%, ຮ່າຢາງ 56%, ເຊີນລາ 53%...

ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຂອງເຂດຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ບຸລິມະສິດຈັດແບ່ງງົບປະມານເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳລົງທຶນຢູ່ບັນດາເຂດດັ່ງກ່າວ. ໄລຍະແຕ່ປີ 2003 - 2008, ປະມານ 250.000 ຕື້ດົ່ງ (10,6 ຕື້ USD), ໄລຍະແຕ່ປີ 2016 – 2020ແມ່ນ 998.000 ຕື້ດົ່ງ (42,5 ຕື້ USD). ໄລຍະແຕ່ປີ 2021 – 2025 ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ມີໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດສະຫງວນສະເພາະໃຫ້ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ຮັບປະກັນສິດພັດທະນາໃຫ້ແກ່ຊາວຊົນເຜົ່າ.

ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຖືນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າເປັນສຳຄັນ, ພິເສດ ແມ່ນຮັບປະກັນສິດສະເຫມີພາບລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າ; ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ, ພັດທະນາທຸກດ້ານ ແລະ ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດອື່ນໂດຍໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກກົດໝາຍ. ດ້ວຍທັດສະນະສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ, ນະໂຍບາຍຄົບຊຸດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີແບບມີແຜນໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ເລື່ອງຮັບປະກັນສິດສະເຫມີພາບລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າຢູ່ຫວຽດນາມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນບໍ່ຫນ້ອຍເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ປີ 1979, ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝກ່ອນ (ປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກອອກເປັນບັນດາແຂວງ ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ຮ່ານາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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