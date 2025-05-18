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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ອົດຕະລິດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ນະວັດຕະກຳ ແລະການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

ເວທີປາໄສ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດໂອກາດໂອ້ລົມສົນທະນາຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ແທດຈິງ ລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາລະຫວ່າງສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕັ້ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າໃນບັນດາຂົງເຂດອີກດ້ວຍ.
ຫວຽດນາມ - ອົດຕະລິດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊິສູງ, ນະວັດຕະກຳ ແລະການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ສົມທົບກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສ “ການຮ່ວມມືເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ອົດຕະລິດ” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽນນາ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີແຖວຫນ້າມາຈາກສອງປະເທດເປັນຈຳນວນຫລາຍທ່ານ.

ເຫດການແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີຫລັກ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລະບົບນິເວດຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນພູມປັນຍາ ແລະ ແຫລ່ງກຳລັງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດຕະລິດໃນສັງກາດດິຈິຕອນ. ຜ່ານເວທີປາໄສ, ຫວຽດນາມ ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງຢັ້ງຢືນບົດບາດແມ່ນຕ່ອງໂສ້ຍຸດທະສາດໃນລະບົບນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ ພ້ອມທັງແມ່ນຈຸດນັດພົບອັນດູດດຶ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາ ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມາຈາກອົດຕະລິດແລະເອີລົບ ພວມຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເຫດການບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດໂອກາດໂອ້ລົມສົນທະນາຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ແທດຈິງ ລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາລະຫວ່າງສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕັ້ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າໃນບັນດາຂົງເຂດອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແພທອງທານ ຊິນະວັດແລະ ສອງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ກໍ່ຄືເປັນປະທານຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ.
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