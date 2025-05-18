ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອົດຕະລິດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ນະວັດຕະກຳ ແລະການຫັນເປັນດິຈິຕອນ
ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສ “ການຮ່ວມມືເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ອົດຕະລິດ” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽນນາ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີແຖວຫນ້າມາຈາກສອງປະເທດເປັນຈຳນວນຫລາຍທ່ານ.
ເຫດການແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີຫລັກ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລະບົບນິເວດຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນພູມປັນຍາ ແລະ ແຫລ່ງກຳລັງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດຕະລິດໃນສັງກາດດິຈິຕອນ. ຜ່ານເວທີປາໄສ, ຫວຽດນາມ ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງຢັ້ງຢືນບົດບາດແມ່ນຕ່ອງໂສ້ຍຸດທະສາດໃນລະບົບນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ ພ້ອມທັງແມ່ນຈຸດນັດພົບອັນດູດດຶ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາ ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມາຈາກອົດຕະລິດແລະເອີລົບ ພວມຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເຫດການບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດໂອກາດໂອ້ລົມສົນທະນາຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ແທດຈິງ ລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາລະຫວ່າງສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕັ້ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າໃນບັນດາຂົງເຂດອີກດ້ວຍ.