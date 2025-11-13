ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເຈລະຈາຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ສັນຍາສອງຝ່າຍວ່າດ້ວຍການຄ້າສົມທົບ
ໃນຂອບເຂດການເຈລະຈາສັນຍາສອງຝ່າຍວ່າດ້ວຍການຄ້າສົມທົບ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ວາລະເຈລະຈາຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ອາເມລິກາ.
ເປີດສາກວາລະເຈລະຈາ, ທ່ານຫົວໜ້າການຄ້າ Jamieson Greer, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ 2 ປະເທດເປັນເອກະພາບຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຂອບເຂດສັນຍາການຄ້າສົມທົບ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ, ຖືນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້, ດຳເນີນວິວັດການເຈລະຈາໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ; ທ່ານກໍ່ຕີລາຄາສູງເຈດຕະນາດີ, ວິທີເຂົ້າເຖິງທີ່ມີລັກສະນະເປັນລະບົບ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີເຊິ່ງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຍົກອອກມາ.
ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງກັບ ອາເມລິກາ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍມີວິທີເຂົ້າເຖິງຕົວຈິງ ແລະ ມີໄຫວພິບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ.